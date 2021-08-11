消息：政府高層籲公營機構停聘跳槽政務官 (17:16)

專欄文章綜合不同消息來源，指出政府雖不能規管各大機構的聘用事宜，惟機構高層自然會「心領神會」， 認為沒有必要為一個人選，與政府對着幹。

文章指出，「限敘令」約於上月提出，有前政務官透露，有人原欲應徵公營機構職位，過程原本順利，但自「限敘令」消息傳出後則無疾而終，惟機構聘用與否涉及眾多因素，未知兩者是否有直接關係。

另一已離職政務官稱對「限敘令」有所聽聞，形容屬政府高層「發脾氣」舉動。文章引述多於一個消息稱，有較遠離「熱廚房」、現正駐外地的首長級政務官亦會辭職，加入私人機構任大中華區主管。

有離職AO稱，相信部分離職者是「做得唔開心」，因現時AO的工作不再如以前，過去政府制定政策，即使部分工作是「死命令」，仍尚能理解，惟近年不少任務是「自己都解釋唔到」，要處理有關工作將更為困難，該離職AO相信，2014年以後入職的AO，離職與2019年反修例運動有關。

公務員事務局指出，2020至2021年度期間離任的政務官人數為36人，未能提供今年的離職數字，但據悉有約25人，約一半離職AO加入政府少於10年，大多數屬非首長級的AO。