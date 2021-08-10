6人前年聖誕「和你shop」非法集結罪成　還押8月31日判刑 (21:00)

被告依次為16歲男學生、17歲學生周進一、20歲倉務員楊天成、24歲技術員陳蒲森、21歲學生馬健豪、28歲無業女子周敏琪。控罪指稱他們於前年12月25日，在葵涌新都會廣場的「元氣壽司」外參與非法集結。

黃官總結案情，認為次被告為領導角色，當晚8時許帶領群眾由「一田百貨」前往「元氣壽司」及叫口號，加上他穿了4條褲，並非適合工作的服飾，不接納他自辯稱下班後與家人相約到該食肆吃晚飯。黃官又稱，次被告及第三被告均有以雙手阻擋捲閘關上，其餘4人則有在「一田百貨」附近等候，跟隨群眾一同到「元氣壽司」，不認為他們僅旁觀，否則不應在人群中間徘徊及停留，故裁定6人罪成。

辯方求情指出，集結僅涉約20人，歷時約30秒，性質較不少同類型案件為輕，而且案件已困擾各被告逾一年半，已對他們已造成極大壓力，希望可以作為減刑理由。