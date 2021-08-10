無業漢涉強姦襲擊禁錮前女友　控方：被告箍事主頸致失去知覺數秒 (20:00)

被告蔡偉強（57歲），被控於2019年10月20日及11月12日，在沙田某單位強姦女子X；另被控於同年11月11日兩度襲擊女子X致造成其身體受傷害，以及將X非法及損害性地禁錮在某單位。

X供稱，2017年與丈夫離婚後，跟兒子租住沙田某單位，與同村的被告於2019年4月成為情侶。她同年8月搬到被告單位的上兩層，同月底發現被告脾氣欠佳，遂提出分手。

控方開案陳辭指出，2019年11月11日，被告在家中向X提出欲發生性行為遭拒，X回到自己住所，被告進入單位提議到酒店慶生，惟因X未有理會而變得情緒化，用X的睡衣綁其手，又警告X若不飲紅酒便會向其私處灌酒，其後將X的頭部撞向牆及膠箱。二人糾纏期間跑到地下，被告欲拉X入他的單位時箍她頸，導致她失去知覺兩至三秒，又強迫她躺在地上，進入單位後脫下X的睡褲來綁其手、並掌摑她十多下。

控方續稱，翌日凌晨，被告無理會X拒絕而三度與X性交，X於早上10時報警，揭發案發前一個月亦遭被告強姦，被告於同月14日被捕。聆訊明（11日）續。