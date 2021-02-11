前政協涉騙中銀4300萬控串謀詐騙及洗黑錢　准保釋8月31日答辯 (17:55)

被告李謀任（59歲，茂榮實業董事兼股東）被控一項串謀詐騙罪，以及3項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。茂榮實業向供應商購買原材料，並會從銀行獲取信用證以支付相關交易的款項。被告亦是另一間公司的唯一東主，該公司獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司。

被告涉嫌於2018年7月28日至10月10日期間，與一名茂榮實業僱員及一間供應商的獨資東主，即黃燕玲及廖東民一同串謀詐騙中國銀行（香港）有限公司，不誠實地向中銀申請發出3份以供應商怡東環球發展有限公司為受惠人的信用證，但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易，以及出示包括發票及貨物收據在內的虛假文件作證，令中銀向怡東支付款項共逾550萬美元。

另外3項控罪指出，被告涉嫌於2018年8月22日至10月10日期間，知道或有合理理由相信，泛太平洋時裝一個銀行帳戶內3筆總值逾550萬美元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該等款項。涉案的3筆信用證款項，涉由怡東存入泛太平洋時裝的銀行帳戶，再轉帳至茂榮實業。