美國運通遭質疑藉口解僱員工避付遣散費　工聯會促遭同等待遇者舉報 (17:15)

吳先生表示，根據公司與他訂下的僱員合約，如果僱員遭公司遣散，有關遣散費或長期服務金不會與公積金供款對沖。不過，美國運通在5月指控他向客戶提供漏洞申請優惠，不過他稱自己從無做過，但公司在無提供任何證據下，在6月解僱他。他又表示，2020年起，公司陸續以工作表現問題解僱數名員工，今年6至7月，吳先生任職的部門有10人被解僱或被公司要求離職。他認為是公司避免支付員工額外的長期服務金或遣散費，希望以最低的成本實施裁員行動，因此才以工作表現問題為藉口解僱員工。

吳先生又稱，自己年過40歲，有兩名不足6歲的子女，加上供樓壓力，突然失業使他感到十分徬徨。鄧家彪盼在該公司遭受同樣對待的其他員工亦挺身而出，稱目前已協助吳先生到勞工處勞資關係科落案，稍後將透過司法途徑追討賠償。