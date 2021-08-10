美國運通遭質疑藉口解僱員工避付遣散費　工聯會促遭同等待遇者舉報 (17:15)

一名美國運通信用卡推廣部門前員工聯同工聯會召開記者會。該員工吳先生稱，已於美國運通工作16年，過去工作表現良好，公司亦從未發出任何書面警告或口頭警告，但今年6月公司卻突然以工作表現問題而解僱吳先生，以致他無法按照僱傭合約獲得應有的裁員補償。工聯會權益事務委員會副主任鄧家彪質疑美國運通希望逃避所承諾的裁員補償，用藉口解僱員工，批評其做法極為惡劣。本報正向美國運通信用卡公司查詢。
吳先生表示，根據公司與他訂下的僱員合約，如果僱員遭公司遣散，有關遣散費或長期服務金不會與公積金供款對沖。不過，美國運通在5月指控他向客戶提供漏洞申請優惠，不過他稱自己從無做過，但公司在無提供任何證據下，在6月解僱他。他又表示，2020年起，公司陸續以工作表現問題解僱數名員工，今年6至7月，吳先生任職的部門有10人被解僱或被公司要求離職。他認為是公司避免支付員工額外的長期服務金或遣散費，希望以最低的成本實施裁員行動，因此才以工作表現問題為藉口解僱員工。
吳先生又稱，自己年過40歲，有兩名不足6歲的子女，加上供樓壓力，突然失業使他感到十分徬徨。鄧家彪盼在該公司遭受同樣對待的其他員工亦挺身而出，稱目前已協助吳先生到勞工處勞資關係科落案，稍後將透過司法途徑追討賠償。