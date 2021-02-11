父涉姦女脫罪　5親屬涉教唆事主改口供受審　辯方：事主對祖母有偏見而誣告 (14:06)

5名被告為事主X的父親、母親、祖母、叔叔及祖父。代表X母的大律師稱，雖然X被帶離港致審訊延期，但X亦有出庭作供，而X父從沒有叫X母帶X離港，X母只是想保護家庭和女兒，因不想家醜外傳，「好驚唔敢面對，選擇逃避返大陸」，當時她已向法庭解釋，法庭亦接納其解釋，故應裁定她罪脫。

代表X祖母的大律師表示，X非思想簡單的少女，而是有機心的人，她曾向警方表示有一個願望清單，要求改名換姓、有樓和有錢，當時負責案件的督察沒正面拒絕，可見X是為了滿足交換條件而捏造事實指控祖母。辯方又稱，X曾明確表示憎恨男家，稱祖母重男輕女，偏心弟弟，惟事實並非如此，祖母對X照顧有加，不時買禮物送她。

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