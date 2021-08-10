設計師雨傘襲警囚4個月不服上訴　稱兩警證供與新聞片段不符 (13:27)

上訴人李逸恒（24歲），被控於2019年9月1日凌晨時分，在將軍澳常寧遊樂場用雨傘襲擊總督察丁家豪及警署警長林華平。

上訴方在庭上播出一條長約3秒的新聞片段，指出當時蹲下的上訴人一度用手脫下口罩，與兩名警員證人供稱是警長林華平「一直撳被告」不符，又稱若如警員所指稱上訴人當時帶有威脅性，上訴人理應已被一批警員制服或被鎖上手銬，故片段與警員證供有矛盾之處，原審裁判官未有仔細考慮，而實情是上訴人在混亂中逃走時誤被警員截停。

上訴方在法官彭寶琴查問下稱，於結案陳辭階段才發現此爭議，故控方第一證人丁家豪沒有看過片段或接受此部分的盤問。法官遂質疑為何不向法庭申請重召第一證人，上訴方承認處理有瑕疵。

答辯人一方指出，相關片段僅長數秒，不足以反映整個制服過程，又稱警員不曾說「一直撳住被告」，僅稱「上手銬前咪撳住佢囉」；加上丁家豪從未看過片段及接受盤問，便說他的證供與片段有矛盾並不公道，故認為警員證供與片段沒有關鍵矛盾。