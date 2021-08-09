科大師生若拒打新冠疫苗或兩周一檢　新學年禁入校園 (19:30)

校方視乎疫情年底前公布明年安排

據電郵指出，科大師生、入住校園宿舍的教職員家屬及其家庭傭工、定期訪客、在校內提供常規服務的承辦商員工均須遵照安排。他們要在網上匯報系統提交紀錄，入校時出示有效電子校園通行證。已打兩針者，可獲有效期至2021年12月31日的校園通行證；如選檢測，首次交報告的檢測日期不早於本月19日，系統將計算下一個交報告限期，即最後檢測日期的14天後。校方又稱，將根據疫情最新發展檢討，年底前公布12月31日後的安排。

校方表示，如有人因醫療健康問題而未能打針，可於8月23日起，在辦公時間內到大學保健中心或附近免費領取快速測試劑盒。他們需至少提前一天上傳相關醫療證明至網上匯報系統，並在領取測試劑盒時出示科大證件，有關安排不適用於科大成員的家屬及傭工。

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