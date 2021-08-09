4青年非法集結等罪成囚4至10月　官：動盪時期示威增須判阻嚇性刑罰 (19:00)

4名被告為精神科護士學生陳松琛（20歲）、電訊工程公司職員林恩鈴（25歲）、商業數據分析碩士學生吳欣庭（21歲）及精神科護士學生何俏朗（20歲）。

鍾官判刑時指出，本案有100至200人集結，規模不少，4名被告與示威者蒙面隱藏身分，以垃圾桶、小巴站牌堵路約10多分鐘，除吳欣庭外，其餘被告均有證據顯示有親自落手落腳參與；現場有人叫囂及揮動鐵棍，堵路導致交通擠塞，即使被告沒有使用武力，暴力風險依然存在，而吳欣庭最低限度亦有在旁支持，起鼓勵作用，造成壯膽效應，罪責與其他被告相若。

鍾官續稱，陳松琛管有3支扳手及300多條膠索帶，相信他在必要時會使用相關物品。鍾官又認為，林恩鈴管有的打火機或會在有人縱火時，用以加強火勢，又稱她有意圖使用黑噴漆塗污公共設施，終判林恩鈴及陳松琛分別監禁10個月及7個月，吳欣庭及何俏朗則判囚4個月。