16歲學生藏雷射筆判勞教　官斥無悔意　判刑把被告「從自欺欺人夢境中叫醒」 (18:30)

被告為無業青年陳慶麟（19歲）及鄭姓學生（16歲）。陳慶麟被控非法集結、刑事損壞及在身處非法集結時使用蒙面物品；鄭姓學生則被控在公眾地方管有攻擊性武器。

19歲青年刑毁中銀判入教導所 官：有預謀有組織行為

代表首被告的辯方律師呈上多封求情信，稱陳慶麟本性善良，為人孝順，形容陳慶麟犯案是「單一有違性格」的行為，冀法庭判處短期監禁。裁判官陳炳宙判刑時稱，當時針對中國背景機構的破壞行為猖獗。被告陳慶麟當日帶領80人，恃着人多勢眾，令公眾秩序受威脅，是有預謀有組織的行為，稱若被告大於21歲，會採用不少於18個月的量刑起點。

陳官續稱，鄭姓被告的求情信稱他為人正義，心存正念，為人敦厚及有責任心等，惟陳官斥他以雷射筆傷害警員的眼睛與上述特質「扯不上半點關係」，更稱是「十分惡毒的行為」。

他又指出，鄭的師長在他犯罪後歌頌他為模範學生，倒不如在他犯案前教導他守法；又稱若師長已經教導，惟被告不遵守，師長不值得為他求情，反之師長沒有教導的話，則無資格為他求情。

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