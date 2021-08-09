6人涉串謀縱火　官批交替控罪重疊　控方拒修改被斥「此風不可長」 (14:56)

6名被告依次為女侍應梁汶懿（27歲）、助理土木工程師張達亮（24歲），以及4名分別14歲至15歲男學生。首被告另被控一項無牌管有無線電通訊器材罪。

郭官開審前稱，控罪一與交替控罪的控罪性質重疊，詢問控方會否就交替控罪改為逐項各自控告眾被告，控方稱沒有指示需更改控罪，更稱控罪一是針對串謀罪行，控罪二是實際行為。

代表首被告及第四被告的大律師稱，控方現時檢控的兩條控罪，會不公平增加審訊時間及案件的複雜性，亦會令不相關的證物呈堂及重複證據，且會造成道德危險及一罪兩審（double jeopardy），造成不公。

郭官稱，由於控罪二是交替控罪，故眾被告不會被控兩次。他表示，容許控方以原有做法檢控，惟最終會在陳辭批評，表明控方檢控性質一樣，卻分開兩項控罪，嚴重浪費法庭時間，更稱「此風不可長」。

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