6人涉串謀縱火　官批交替控罪重疊　控方拒修改被斥「此風不可長」 (14:56)

前年12月1日反修例運動中，4名14至15歲的男生及兩名年輕男女，涉於屯門串謀縱火被捕，共被控一項串謀縱火罪及一項管有物品意圖摧毁或損壞財產的交替控罪。法官郭啟安開審前稱，控罪一與交替控罪的控罪性質重疊，形容沒有意義上不同（meaningful difference），更指出早前已提出相關質疑，惟直至上周法庭仍未收到控方回覆，表示感到失望。
6名被告依次為女侍應梁汶懿（27歲）、助理土木工程師張達亮（24歲），以及4名分別14歲至15歲男學生。首被告另被控一項無牌管有無線電通訊器材罪。
郭官開審前稱，控罪一與交替控罪的控罪性質重疊，詢問控方會否就交替控罪改為逐項各自控告眾被告，控方稱沒有指示需更改控罪，更稱控罪一是針對串謀罪行，控罪二是實際行為。
代表首被告及第四被告的大律師稱，控方現時檢控的兩條控罪，會不公平增加審訊時間及案件的複雜性，亦會令不相關的證物呈堂及重複證據，且會造成道德危險及一罪兩審（double jeopardy），造成不公。
郭官稱，由於控罪二是交替控罪，故眾被告不會被控兩次。他表示，容許控方以原有做法檢控，惟最終會在陳辭批評，表明控方檢控性質一樣，卻分開兩項控罪，嚴重浪費法庭時間，更稱「此風不可長」。
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