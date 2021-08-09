連鎖普通話教育中心遭連環刑毁　警拘8男 (14:26)

首宗案件發生於上月22日，當晚該連鎖普通話教育中心集團轄下6間分別位於中環、荔枝角、將軍澳、紅磡及荃灣的分校於同一時間遭淋紅油及貼上追債字條。另一宗案件發生至上周二（3日）凌晨，該集團位於九龍塘窩打老道101號的分校被人以失車撞開鐵閘破壞，警方把案件同列刑事毁壞調查。

西九龍總區刑事部警司（刑事）鍾雅倫表示，西九龍總區重案組接手跟進，翻查大量閉路電視後，鎖定一個有黑社會背景的非法追債集團，先後拘捕8名男子（16至30歲），涉嫌刑事毁壞及串謀刑事毁壞，當中兩人年僅16歲。鍾稱其中一名被捕人早前已被落案起訴，他於庭上認罪後被判刑監禁7個月，另外7人則暫准保釋候查，需於下月上旬向警方報到。

鍾雅倫稱雖然案件涉及追債字條，但經調查後確認該連鎖普通話教育中心集團中沒有任何職員或負責人欠債，僅其中一名負責人與他人有約千萬元的金錢糾紛，相信因此被黑幫追債集團滋擾。據了解，涉事非法追債集團由黑幫14K操控，負責刑毁追債的男子均屬新手。

警方稱西九龍總區內涉刑事毁壞非法追債案件從今年6月的32宗升至上月的51宗。