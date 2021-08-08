調查：逾八成綜援婦女稱生活開支增　食物開支每月多1900元 (14:33)

調查在今年4月以網上問卷形式訪問290名本港綜援婦女，發現84.4%受訪婦女在疫情下生活開支增加，當中以食物開支增幅最高，平均每月增約1900元，其次為子女補習費及租金；超過八成婦女只能選擇「節衣縮食」應付開支。

疫情下中小學維持半日上課，調查發現，疫情期間失去工作或需停工照顧子女的婦女增加近12個百分點。獨力撫養10歲兒子的阿芳，為照顧兒子放棄廚房雜工兼職，現時每天抽1至2小時做清潔工，月入減少近2000元，只能節儉些，外出時讓兒子先吃飯，自己回家再煮食果腹。

調查亦發現綜援婦女的焦慮程度為56.3%，遠超一般巿民約一倍，而支出、子女管教及學業為情緒轉差的三大主因。育有兩名子女的阿雄稱，疫情後情緒加倍受困，去年10月患抑鬱症，因情緒問題未能工作，而子女成績轉差，一度想體罰子女，「一嘈就控制唔到」。

社區組織協會副主任施麗珊表示，冀政府檢討綜援標準金，並提供抗疫特別津貼，紓緩基層的壓力。