尖沙嘴上月虛擬貨幣行劫案　重案組拘5男子 (13:09)

油尖警區重案組第二隊主管傅皓成督察表示，遇劫的39歲韓國裔男子，為餐廳經理，早前在社交網站結識朋友，按對方於7月28日傍晚6時許在尖沙嘴一間虛擬貨幣公司提取現金，將可獲得數千元報酬。

事主提取現金後按指示到亞士厘道24號大廈梯間準備交收，突然被4名南亞裔男子包圍，其中一人揮動手上一柄5吋利刀，事主反抗期間手掌被割傷，其後被他們用繩綑綁，賊人掠去載有328萬現金的背囊及內有1萬元現金的斜孭袋後向九龍公園方向逃去，事主自行鬆綁報警。

重案組探員經深入調查，發現該4名戴帽及口罩的賊人在九龍公園徑登上一部白色豐田Mark X私家車，接應車輛駛至深水埗興華街西一個停車場，各人分散逃去。探員於案發後在停車場發現涉案私家車，並鎖定行劫犯罪團伙，發現他們計劃精密、分工仔細，包括搶劫、持刀、睇水及駕駛接應車輛。

探員於上周二至昨日採取行動，先後拘捕5名涉案的南亞裔男子，年齡介乎19至35歲，報稱為保安、商人及無業。其中一名28歲男子已被落案控以一項「行劫」罪，將於明早在九龍城裁判法院提堂；其餘4人獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。警方呼籲，市民如目擊劫案經過或有任何資料提供，請致電3661 9239與油尖警區重案組第二隊聯絡。