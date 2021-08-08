警搗多區無牌酒吧　逾百人被捕 (11:42)

新界北總區反黑組今日（8日）凌晨1時採取行動，突擊搜查天水圍田廈路一個以貨櫃改裝而成的無牌酒吧，以涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章）拘捕兩名本地女負責人；另外45男33女涉嫌在無牌處所飲酒被捕，並被票控違反限聚令。警方在上址檢獲1000支酒類飲品，市值約3.46萬元，亦檢走一批影音器材及現金2.5萬元。

荃灣警區反黑組在柴灣角街83至93號一個單位破獲一間無牌酒吧，一名持雙程證男子涉「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「違反逗留條件」及違反599F章被捕，8男7女則涉在該處飲酒及違反限聚令被捕及票控。

觀塘警區反黑組、重案組及機動部隊等人員昨晚（7日）9時採取聯合行動，突擊搜查觀塘開源道、成業街及鴻圖道3個單位，搗破一個違例經營派對房間、一間無牌酒吧及一個懷疑非法賭檔，拘捕3名本地男子，涉嫌經營賭博場所、無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及599F章；15男7女則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及「在賭博場所內賭博」被捕。22名被捕人均被票控違聚令，警方並檢獲兩萬元現金、釣魚及射擊機、啤酒、洋酒和賭具。