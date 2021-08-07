周潤發獲浸大榮譽人文學博士　笑談數十年拍戲經歷　勸勉學生努力勿放棄 (20:14)

70年代拍劇見鄭裕玲多過阿媽

周潤發的致辭十分風趣。他說，其母在60年代帶他漂洋過海到香港讀「社會大學」，當時住在舊唐樓，十分擠迫；他很喜歡去看工餘場，但當時完全不知道什麼是電影，去看電影只是為了涼冷氣。直到70年代報讀「無綫大學（即無綫電視藝員訓練班）」，不斷拍戲及講對白，「見得最多唔係我阿媽，係鄭裕玲」。直到80年代，他開始拍電影，「打後10年都係槍林彈雨過，我可以講，我開過嘅子彈，多過當時一哥」，他亦一直沒有休息過，甚少看自己的電影，除非參與首映禮，「着咗衫就識做戲」。

90年代，周潤發越洋到美國發展，苦練英文及參與試鏡。他說，1996年才有第一個演出機會，當時整部電影對白少於10句，第一句對白就是「My Condolences（節哀順變）」，「咁就死得啦，第一部戲就節哀順變」，後來幸運地獲得機會出演《臥虎藏龍》，「一拍就到現在」。

多謝香港及港人給予愛和鼓勵

他形容自己人生及數十年電影歷程「幾有趣」，說電影業人才輩出，要付出許多努力才能出人頭地，「那時候搵食，要付出100%，唔可以要人等你，所以係逼出來嘅，好多謝香港人，畀我好多鼓勵、包容……多謝香港呢個地方，賦予我很多智慧、patience、很多很多愛」。

學位頒授典禮後，周潤發及浸會大學傳理學院傑出校友、電影導演莊文強與學生對談。莊文強問周潤發何時對電影產生興趣，他笑說自己從頭到尾都無興趣，「我不是很喜歡做戲，做戲好辛苦」。周潤發又分享了一段經歷，稱自己曾在美麗華酒店任職bell boy，當時每次收到貼士都要上繳並記錄，有次一名外國人給他一個「甘迺迪」1元硬幣，他悄悄袋起，被部長見到。部長問他有否收起貼士，周潤發說沒有，部長隨即把他辭退，「如果唔係呢樣嘢，我仲喺美麗華開緊門」。

在對談中，周潤發多次提及任職電影業工作量十分大，又說就算遇到不好的劇本，都應該用謙虛的心與導演溝通。有電影學院學生問他在香港做電影業如何謀生，他稱讀電影的人太多，「叻人太少」，要出人頭地須花上很多精力。他勸勉學生們要努力，千萬別放棄。