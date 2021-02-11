新冠肺炎｜機場8月18日起設自費血清抗體測試　12歲以下童符條件可縮酒店檢疫期【附詳情】 (17:08)

機場血清抗體測試：

來港者可在出發前，透過政府新冠病毒專題網站的網上連結，到提供自費血清抗體測試服務提供者的網站登記及付款；抵港完成新冠病毒檢測採樣並取得檢疫令後，自行選擇接受靜脈抽血作相關測試，完成抽血後並確認病毒檢測陰性結果後，可前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。血清抗體測試約在兩天內會有結果，如結果呈陽性，衛生署會經指定檢疫酒店聯絡相關者，縮短其強制檢疫期至7天，其後7天自行監察，並可與指定檢疫酒店就餘下7晚的房間預訂期安排退款。

12歲以下兒童檢疫安排：

高風險A組指明地區：與陪同者一同於指定檢疫酒店強制檢疫21天，並於抵港第26天接受強制檢測

中風險B組指明地區或低風險C組指明地區：符合以下條件者，可按適用於陪同者獲縮短的檢疫期，一同在指定檢疫酒店檢疫，至陪同者檢疫期完結後，一同回家居繼續自我隔離，直至原定檢疫期完結（B組21天、C組14天）

所有與該小童於指定檢疫酒店一同接受強制檢疫的陪同者均已完成疫苗接種

該小童及陪同者回家時只能乘坐的士，中途不能下車

所有與該小童於家居隔離時同住的12歲或以上成員，均已完成疫苗接種；其他尚未接種疫苗的12歲以下小童則須在同一期間留家隔離

該小童及其他同住小童於家居隔離期間，不得與其他尚未完成疫苗接種的人接觸

該小童及其他於家居隔離時同住的成員，均須接受定期強制檢測：如指定檢疫酒店強制檢疫期為7天，須在抵港第9天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測；如指定檢疫酒店強制檢疫期為14天，則須在抵港第16天和第19天接受強制檢測

抵港者仍需遵從其他檢疫及檢測要求，詳見政府新聞公報。

新冠肺炎 相關報道：

兩宗輸入 同打齊復必泰驗出抗體 其一按機制可縮檢疫至7日 梁子超憂「走漏」

增7輸入確診3帶變種 全部曾接種疫苗

許樹昌：Delta變種可一傳六 九成疫苗接種率始可建「穩陣」免疫屏障

楊潤雄：跨境生新學年維持網課

17地點納強制檢測 包括書展、荃灣海之戀DONKI【附名單】