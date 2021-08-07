新冠肺炎｜增7輸入確診3帶變種　全部曾接種疫苗 (14:29)

衛生防護中心公布，截至今日（7日）凌晨零時，本港新增7宗新型冠狀病毒確診個案，全為輸入個案，其中3人驗出帶L452R變種新冠病毒株，其餘正等待檢驗結果。7名患者全部均曾接種新冠疫苗。本港累計12,011宗確診個案和一宗疑似個案。另今日初步確診少於5宗。
7宗輸入個案中，有3宗從美國抵港，其餘4宗分別來自坦桑尼亞、奧地利、西班牙及法國。7名確診患者均曾接種新冠疫苗，5人曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，當中兩人早前血液樣本驗出新冠病毒抗體陽性；一人曾在港接種兩劑科興疫苗，另有一人則在南非接種一劑強生疫苗。全部人都不是機組人員、船員或外傭。
其中一名帶L452R變種病毒的確診者，曾於7月18日到訪香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界。衛生防護中心昨晚已公布，曾於7月18日上午11時至下午2時身處相關展覽的人，要於8月9日或前之接受強制檢測。
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