新冠肺炎｜增7輸入確診3帶變種　全部曾接種疫苗 (14:29)

7宗輸入個案中，有3宗從美國抵港，其餘4宗分別來自坦桑尼亞、奧地利、西班牙及法國。7名確診患者均曾接種新冠疫苗，5人曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，當中兩人早前血液樣本驗出新冠病毒抗體陽性；一人曾在港接種兩劑科興疫苗，另有一人則在南非接種一劑強生疫苗。全部人都不是機組人員、船員或外傭。

其中一名帶L452R變種病毒的確診者，曾於7月18日到訪香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界。衛生防護中心昨晚已公布，曾於7月18日上午11時至下午2時身處相關展覽的人，要於8月9日或前之接受強制檢測。

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