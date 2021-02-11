兩人旺角非法集結襲警罪成　學生自辯稱見「黑衣暴徒」追打市民丟罐分散注意　官：旁觀者知是便衣警 (14:10)

裁判官鄭念慈裁決指出，綜合片段和證據，便衣警員追捕堵路者時，被人投擲鐵罐和玻璃樽等，導致膝蓋受傷。鄭官比對片段後，表示丟雜物者為本案兩名被告，即學生李汶錡（23歲）和地盤工人黃勝仁（27歲），裁定兩人有份襲警和挑釁警員，裁定兩人所有罪名成立。

李汶錡早前自辯表示，為了盡快獲得保釋和回校上課，他在高級警司威嚇下作出書面招認。惟鄭官表示，上述解釋相當牽強，他應該知道招認犯案會增加定罪機率，比起學校出席率的影響更大。鄭官亦拒絕採納他聲稱「黑衣暴徒」追打市民的說法，因為片段顯示，途人已認出黑衣人的身分是便衣警，而且警員持警棍執法，「無可能令人誤會」。

辯方求情稱，李汶錡因違反宵禁令，至今還押近5個月，如果判監可享有刑期扣減，至於黃勝仁沒有預謀犯案，冀法庭輕判。