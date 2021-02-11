新冠肺炎｜許樹昌：Delta變種可一傳六　九成疫苗接種率始可建「穩陣」免疫屏障 (10:55)

他續解釋，以往未有變種病毒前，新冠病毒約是一人傳兩至三人，故有六至七成人接種新冠疫苗便可建立免疫屏障；惟隨着Delta變種病毒出現，需提升新冠疫苗接種率。他說，七成接種率是基本要求，冀9月能達成此目標。

內地疫區抵港家居檢疫有風險

現在從內地回港只需家居隔離，許樹昌說如果由疫區經陸路回港，居家檢疫有風險。因為香港家居面積小，未必有獨立房間或廁所，在家檢疫或會令家人染疫，亦不排除有人外出，令病毒在社區傳播。

當局將容許已接種新冠疫苗的中風險地區抵港者，若驗出抗體陽性可縮短檢疫至7日，惟近期有多名驗出抗體的抵港者確診。許樹昌說當局最初討論縮短檢疫時，未有Delta變種病毒，他認為「措施可以行咗先」，若有抵港者呼吸道樣本持續陽性，要視乎持續多少日及其CT值，如果CT值持續是33或以上（即病毒量低），「其實佢係啲死咗嘅病毒」，沒有傳播性；但若CT值降低（即病毒量增加），要視乎情況再調整檢疫安排。

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