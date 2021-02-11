新冠肺炎｜17地點納強制檢測　包括書展、荃灣海之戀DONKI【附名單】 (23:50)

任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於8月9日或之前接受強制檢測：

涉及L452R變種病毒的初步確診個案曾到訪的地方

‧灣仔博覽道1號香港會議展覽中心第31屆香港書展（7月18日上午11時至下午2時）

‧上環文咸東街40-44號Bonham Circus 7樓及8樓WeWork（7月15日至25日）

‧上環荷李活道233號荷李活商業中心地下Elephant Grounds（7月25日中午12時至下午4時）

‧中環伊利近街28號萬城閣地下Posto Pubblico（7月24日下午6時至10時）

‧中環奧卑利街17號地下Starting Over Espresso（7月24日上午11時至下午3時）

‧中環士丹頓街22號地下BIG SUR（7月23日下午7時至11時）

‧中環荷李活道1-13號華懋荷李活中心12樓1202舖MindnLife Limited（7月21日上午11時至中午12時）

‧中環士丹利街60號明珠行2樓298 Nikuya Room（7月21日下午6時至10時）

‧中環國際金融中心商場2樓2018-2020號舖翡翠拉麵小籠包（7月20日下午1時至5時）

‧九龍大角嘴嘉善街18號利奧坊地下G707號舖The Roastery X（7月18日下午5時至9時）

‧灣仔軒尼詩道109號地舖小窩雞海南雞專門店（7月18日下午1時至5時）

‧堅尼地城加多近街45-55號恒裕大廈地下5-9號舖Pici（7月17日下午6時至10時）

非本地確診個案曾到訪的地方

‧荃灣大河道100號海之戀商場2樓2001號舖DON DON DONKI（7月13日、21日、27日或28日）

屬再次檢測的指明地方

‧鰂魚涌太古城中心（只包括商場）（7月18日下午6時至10時、7月19日下午6時至10時，或7月20日中午12時至下午6時）

‧鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2-3號舖Food le Parc（7月18日下午6時至10時）

‧鰂魚涌公園一期（7月17日下午1時至3時、7月17日下午5時至7時，或7月19日下午4時至6時）

‧香港半山司徒拔道40號香港港安醫院地下正門門外帳幕或急診室（7月19日下午4時至6時）

其他較早到期的強制檢測公告

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