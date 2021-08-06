女子擬打避孕針遭誤打科興疫苗　衛生署：暫停涉事診所接種服務 (22:15)

《香港01》報道，一名32歲女子早前已打兩針復必泰疫苗，昨日（5日）到大埔私家醫生許嘉烽診所打避孕針，但對方錯誤為她打了一劑科興疫苗，事主之後出現血壓高、心跳加速及頭痛等。

衛生署今晚（6日）回覆本報查詢時表示，昨日接獲涉事醫生為一名應診者錯誤接種疫苗的醫療事故報告，據初步調查，懷疑該醫生沒核對清楚接受疫苗者的姓名及應接種的疫苗，因而錯誤地為要求注射避孕針者接種科興疫苗。

發言人稱，基於有關事故，已於今日（6日）停止該醫生於疫苗資助計劃下的所有疫苗接種服務，已收回尚未使用的科興疫苗，並將事件轉交醫務委員會作進一步跟進。 此外，衛生署已要求該醫生交報告，並要求涉事醫生通知在其診所打了一針科興疫苗者，前往其他診所或到社區疫苗接種中心打第二劑科興疫苗，不需預約。

本報今日曾多次致電許嘉烽診所，一直顯示線路忙碌，未能聯絡到許嘉烽。