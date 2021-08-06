女子擬打避孕針遭誤打科興疫苗　衛生署：暫停涉事診所接種服務 (22:15)

有傳媒報道，有已打兩針復必泰新型冠狀病毒疫苗的市民到大埔私家診所打避孕針，但私家醫生錯誤為其打了科興疫苗。衛生署表示，接獲相關醫療事故報告，已停止該醫生於疫苗資助計劃下所有疫苗接種服務，並收回未使用的科興疫苗。
《香港01》報道，一名32歲女子早前已打兩針復必泰疫苗，昨日（5日）到大埔私家醫生許嘉烽診所打避孕針，但對方錯誤為她打了一劑科興疫苗，事主之後出現血壓高、心跳加速及頭痛等。
衛生署今晚（6日）回覆本報查詢時表示，昨日接獲涉事醫生為一名應診者錯誤接種疫苗的醫療事故報告，據初步調查，懷疑該醫生沒核對清楚接受疫苗者的姓名及應接種的疫苗，因而錯誤地為要求注射避孕針者接種科興疫苗。
發言人稱，基於有關事故，已於今日（6日）停止該醫生於疫苗資助計劃下的所有疫苗接種服務，已收回尚未使用的科興疫苗，並將事件轉交醫務委員會作進一步跟進。 此外，衛生署已要求該醫生交報告，並要求涉事醫生通知在其診所打了一針科興疫苗者，前往其他診所或到社區疫苗接種中心打第二劑科興疫苗，不需預約。
本報今日曾多次致電許嘉烽診所，一直顯示線路忙碌，未能聯絡到許嘉烽。
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