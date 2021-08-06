新冠疫苗｜上月7人打疫苗後死亡　專家委員會稱與打針無關 (19:30)

．第1宗：52歲男子，有吸煙習慣及曾患心肌梗塞，有高血壓和高血脂病史，他去世前14天內曾打科興；初步解剖發現死因是冠心病。專家委員會初步認為死亡個案與打針無關。

．第2宗：34歲男子，他患有哮喘，去世前14天內曾打復必泰；初步解剖發現死因是冠心病。專家委員會初步認為死亡個案與打針無關。

．第3宗：50歲男子，有長期吸煙及飲酒習慣，去世前14天內曾打復必泰；初步解剖發現死因可能是酒精中毒或缺血性心臟病。專家委員會初步認為死亡個案與打針無關。

．第4宗：74歲女子，她患有高血壓，去世前14天內曾打科興，臨牀死因為高血壓性心臟病。專家委員會總結這個案與接種疫苗無關。

．第5宗：82歲男子，他於7月14日因腦內出血去世，去世前5天曾打復必泰。沒有臨牀證據顯示該事件因疫苗引起。

．第6宗：69歲男子，他於7月18日因肺炎和多器官衰竭去世，去世前23天曾打科興。沒有臨牀證據顯示這些事件因疫苗引起。

．第7宗：70歲男子，他於7月29日因腦內出血去世，去世前18天曾打科興。

此外，衛生署公布以下7月數據：

．打疫苗後懷疑面癱：58宗，當中32宗打科興，26宗打復必泰

．打針後懷疑心肌炎和心包炎：21宗，其中一宗被認為不屬於心肌炎或心包炎，另外7宗需更多臨牀資料才能總結其評估，其餘13宗個案涉及11男2女，年齡介乎12至35歲，全部均曾打復必泰。