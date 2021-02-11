抽脂誤殺案｜被告悉事主危急無施救　反問助理「點解唔識處理」　專家證人：被告涉違搶救指引 (18:25)

體重近250磅的拉丁舞導師李嘉瑩，7年前在尖沙嘴「重生植髮中心」接受抽脂療程後死亡。涉事醫生關孝孜一度離開手術室，事後否認誤殺罪受審。控方今（6日）於高等法院傳召專家證人、中大醫學院麻醉及深切治療學系臨牀副教授Mainland Phoebe-Anne作供，她批評被告沒有替事主供氧施救，涉違反搶救指引。庭上播片顯示，被告折返手術室後，責怪助理「點解你哋唔識處理？點解唔早啲打畀我？」
根據手術室閉路電視片段，抽脂手術當日下午近2時，麻醉儀器持續發出警號，事主屢次喊痛，並大叫「唔好壓住我隻手」。Mainland Phoebe-Anne表示，估計事主已經完成手術，麻醉藥亦已注射完畢，事主開始恢復意識。
片段所見，被告下午2時許離開手術室，至3時半折返，助理稱事主「條脷頂住條airway（呼吸道）」，被告責怪對方不懂得處理情况。Mainland Phoebe-Anne表示，被告離開手術室時，沒有確保事主獲得足夠氧氣供應，亦沒有指示助理監察事主的狀況，明顯有違醫生的責任。她續稱，被告知悉事主情況危急後，沒有立即進行心肺復蘇，反而致電另一名醫生求救，涉違反基本的搶救原則。聆訊下周一（9日）續。
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