抽脂誤殺案｜被告悉事主危急無施救　反問助理「點解唔識處理」　專家證人：被告涉違搶救指引 (18:25)

根據手術室閉路電視片段，抽脂手術當日下午近2時，麻醉儀器持續發出警號，事主屢次喊痛，並大叫「唔好壓住我隻手」。Mainland Phoebe-Anne表示，估計事主已經完成手術，麻醉藥亦已注射完畢，事主開始恢復意識。

片段所見，被告下午2時許離開手術室，至3時半折返，助理稱事主「條脷頂住條airway（呼吸道）」，被告責怪對方不懂得處理情况。Mainland Phoebe-Anne表示，被告離開手術室時，沒有確保事主獲得足夠氧氣供應，亦沒有指示助理監察事主的狀況，明顯有違醫生的責任。她續稱，被告知悉事主情況危急後，沒有立即進行心肺復蘇，反而致電另一名醫生求救，涉違反基本的搶救原則。聆訊下周一（9日）續。

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