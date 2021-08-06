4人抗議警察基地傳不明氣體　一人非法集結罪成3人罪脫 (17:14)

4名被告為家庭主婦梁舜君（49歲）及朱音音（40歲）、當時為區議會選舉候選人的張贊華（30歲）和電腦技術員盧文杰（33歲）。法庭押後梁舜君的判刑至8月20日，其間她還押。

水官說，本案主要依賴新聞片段，因作供警員均沒有看到各被告的行為，片段所見，首被告梁舜君走近防線與示威者一同叫喊「黑警」和「反抗」口號，明顯有意圖加入陣線，與警察對峙，裁定她罪成。

至於被告朱音音和張贊華，水官接納當日有不明氣體問題，謠言滿天飛，作為候選人的張贊華很可能是到場調查和回覆選民提問；而朱音音當時是另一名候選人的義工，兩人一直在一起，沒作出任何行為，裁定兩人非法集結及蒙面罪脫。

就被告盧文杰，水官稱他曾接近路障並高叫「香港人」，但拍攝到他叫囂的時間只有17秒，不排除他是「好管閒事，當場發泄」；另無證據顯示他曾使用背包內的士巴拿，裁定他非法集結、蒙面及管有物品意圖損壞財產罪脫。