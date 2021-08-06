海關破最大宗大麻種植場案　檢7000萬大麻拘一人 (16:33)

海關根據情報，鎖定元朗水蕉老圍一間三層高獨立屋，懷疑有人在內經營大麻種植場。海關昨日（5日）持法庭手令，突擊搜查該村屋，發現一個「精心設計及具規模」的大麻種植場，場內分成不同大麻成長期的區域，包括擺放數日大麻幼苗、3至11個星期的大麻植物，以及烘乾大麻花的區域。海關在單位內檢獲1043棵不同成長階段的大麻植物及5公斤大麻花成品，總重量465公斤，總值7000萬元。海關在單位內拘捕一名47歲無業男子，負責「睇場」，相信他從網上學習種植大麻的方法，正追查背後操縱的集團。

海關指出，該獨立屋三層高、每層約700多平方呎，並有花園及停車場。單位內設有專業種植大麻的設備，包括太陽燈、通風設施、計時器、二氧化碳產生器、營養液及花肥等，部分裝備以石油氣供電，以減低耗電量逃避追查。

海關稱，有關種植場運作了3至4個月，集團以3萬至4萬元租用該獨立屋，場內的大麻未達收成期，相信成功阻截一批大麻流入市面。海關指出，大麻一般成長周期3至4個月，場內檢獲的大麻最大為12周，以該獨立屋的規模，估計1年可生產2噸大麻，市值2.7億元。