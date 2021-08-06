7人德福廣場非法集結罪成　官：遊行者叫辱警口號是「對人的侮辱」 (16:28)

7名被告為學生符致安（30歲）、外賣員廖林鈞（24歲）、女學生梁茵琳（20歲）、女學生林依汶（19歲）、女學生陳楚嵐（19歲）、學生李銘軒（19歲） 及兼職侍應劉家浩（24歲）。

裁判官莫子聰裁決時稱，8名警員證供可信，予以接納。莫官曾翻看多條當日德福廣場閉路電視片段，經自行對比首6名被告的容貌、衣著和隨身物品後，裁定他們與遊行的人一同行動。莫官另依賴控方呈上案發後3天的閉路電視片段，以辨認第七被告劉家浩，憑其步姿、手持的物品，與警方從他家中搜出的揚聲器及麥克風脗合，裁定他案發當日在場帶領叫口號。

莫官稱，本案關鍵在於遊行的人在《香港人權法》下擁有的權利，是否容許他們叫出相關口號，「解散警隊」可視為訴求，惟當日口號涉侮辱警員及其家人「不可能是任何意見」；另詆譭美心及元氣損害其聲譽，一度令元氣落閘亦證明遊行者的行為合理地令人害怕。

莫官舉例「黑警OT，警嫂3P」是極具侮辱性，其中「黑警死全家，死完男家死女家，死完爸爸死呀媽」是由劉家浩所說，形容為「十分惡毒」的詛咒。

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