網購玩具租借遊艇收錢後失蹤　警拘52人 (16:07)

警方於今年首半年接獲超過2700宗網上購物騙案舉報，涉及款項逾1900萬元。警方網絡安全及科技罪案調查科聯同全港多個部門與各陸上總區於7月2至本月5日展開第3次的「鐵將」行動，於各區以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕34男18女（19至60歲）。行動中，手提電腦、電話、銀行提款卡等證物。

西九龍總區重案組高級督察鄺應新表示，其中一宗騙案涉及租借遊艇服務騙案，騙徒於一個社交網站開設多個帳戶以夏天租借遊艇作招徠，吸引欲出海遊玩事主租用，當事主按指示以轉數快轉帳5000至2.5萬元到指定戶口後，租戶即失去聯絡，事主亦得不到遊艇服務，更有事主於出海前才發現受騙，部分事主曾到該帳戶留言投訴即被刪除。

該詐騙集團於今年5至7月間騙取29名事主共40萬元，同時利用18個傀儡戶口收取騙款。警方經調查後拘捕2男2女（24至32歲），分別報稱任文員、主婦及無業，當中包括傀儡戶口持有人及集團主腦，並搜出銀行文件及手機等證物。

旺角警區重案組高級督察陳浩軒表示，另一宗騙案涉及玩具模型購物騙案，騙徒於一個社交網站開設專頁售賣玩具模型，由於每件價格不高，事主按指示轉帳200元至4萬元不等貨款到指定戶口，但該商戶及後聲稱需時安排送貨，更失去聯絡及刪除專頁。

該詐騙集團於今年3至4月間騙取142名事主共15萬元，同時利用傀儡戶口收取騙款。警方經調查後拘捕3男1女（19至52歲），分別報稱學生、髮型師及運輸工，全為傀儡戶口持有人。