新冠肺炎｜港增兩輸入自美國及俄羅斯　DONKI證員工海外確診 (17:50)

衛生防護中心公布，截至今日（6日）零時，本港新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，均為輸入個案，分別為一名41歲來自俄羅斯的男子，以及一名36歲來自美國的女子，她檢疫期居住於香港灣仔帝盛酒店，已接種兩劑復必泰疫苗，6月29日檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。本港累計12,004宗確診個案和一宗疑似個案。
衛生防護中心中心另接獲通報一宗於日本確診的個案，涉及一名29歲、沒有病徵的女病人。她於7月29日乘搭CX520航班離港前往日本，7月30日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。中心正繼續與日本當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住和工作的地方，即大嶼山愉景灣尚堤映蘆（6座）以及尖沙嘴彌敦道132號美麗華廣場A座21樓2107室已納入強制檢測公告。
DON DON DONKI表示，昨（5日）接獲衛生防護中心通知一名員工於海外確診，並於7月16日至28日期間曾到過尖沙嘴辦公室，故此受影響員工會依照規定，將於星期日（8日）或之前接受檢測。
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