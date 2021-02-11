新冠肺炎｜港增兩輸入自美國及俄羅斯　DONKI證員工海外確診 (17:50)

衛生防護中心中心另接獲通報一宗於日本確診的個案，涉及一名29歲、沒有病徵的女病人。她於7月29日乘搭CX520航班離港前往日本，7月30日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。中心正繼續與日本當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住和工作的地方，即大嶼山愉景灣尚堤映蘆（6座）以及尖沙嘴彌敦道132號美麗華廣場A座21樓2107室已納入強制檢測公告。

DON DON DONKI表示，昨（5日）接獲衛生防護中心通知一名員工於海外確診，並於7月16日至28日期間曾到過尖沙嘴辦公室，故此受影響員工會依照規定，將於星期日（8日）或之前接受檢測。