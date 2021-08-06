工展會購物節開鑼　消費券在握購物意欲增　有市民花光消費券買海味 (14:50)

陳小姐和賴小姐與另外兩名友人早上11時便到達工展會，稱往年到工展會只花約二、三千元，今年因應政府派發消費券，每人預算加碼至五千元。賴小姐認為今次工展會貨品價格不如往年般「抵」，「以前咪話一蚊一罐鮑魚嘅，今年都唔見有，得一蚊一罐可樂囉」，但仍「好想買嘢」，「幫輕吓等佢哋（參展商）唔使帶走（貨物）」。她說心儀買罐頭鮑魚，已用100元買了5個湯包。

梁先生亦一早以長者乘車優惠，用2元搭機場巴士到博覽館，買了花膠、魚肚及冬菇等。他說自己每年都會去兩次工展會，感覺今年「折扣一般，平唔到幾多」，他稱自己的消費券早已花光，現在「用緊老婆嗰2000元買嘢」。

「美味棧」銷售經理劉崇智稱，意想不到工展會移師亞博後，市民的消費力仍很強勁，暫時本日單筆消費最高者用了1500元消費券。他又稱，為了吸納更多市民的消費券，今次展覽特設一些比過往工展會更大的折扣，例如八頭清湯鮑魚過往在工展會賣200元一罐，今次賣160元兩罐。不過，他留意到過往消費過千元的市民大多花費在鮑魚等貴價食材，但今次單筆消費最高者卻是用1500元買醬料、榨菜等「入屋產品」。

金百加集團主席、香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，本預計是次購物節人流會較少，其公司「金茶王」攤位只安排3名職員工作，不過入場人次超乎想像，結果他也要親自落場工作。他又說，準備了1000多支奶茶作兩、三日銷售之用，怎料今天兩小時已賣出800多支。

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