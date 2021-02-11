地產經紀攜索帶被裁管攻擊武器判囚提上訴　周天行：法庭可考慮社會變化演繹法律條文 (14:36)

控罪涉及《簡易程序治罪條例》第17條：「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具，意圖將其作任何非法用途使用，可處第2級罰款或監禁2年。」

代表上訴人陳俊傑的大律師關文渭表示，索帶不是為束縛人身而製造的工具，而且條文源於1980年代較活躍的入屋犯法和綁架案，並非針對索帶。關文渭強調，法律可以達到「止暴制亂」之效，但控罪須符合立法原意。

刑期方面，原審裁判官鄭紀航裁定索帶可以用作綑綁路障及用於武裝衝突，故以6個月為量刑起點。關文渭表示，索帶可用作堵路，但不至於有武裝衝突和傷人用途，形容鄭官的司法認知超出一般香港人的認知，有判刑過重之嫌。

律政司署理副刑事檢控專員周天行則表示，本案控罪合適，因為在2019年8月的付國豪機場遇襲案，曾有示威者用索帶綑綁他，索帶具非法用途是「眾所周知」的事，法庭可以考慮社會變化去演繹法律條文。