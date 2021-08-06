商罪科拘56人　涉1.4億元「百分百擔保特惠貸款」騙案 (13:00)

商業罪案調查科高級警司游健雄稱，本年5月透過強積金管理局收到投訴及收集情報，經詳細調查發現有多個詐騙集團在2020年中，利用38間公司的虛假文件，虛報營運及僱員開支，從而詐騙政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，涉款1.4億元，7月27日開始採取執法行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕56人，包括40男、16女，年齡由21至65歲。

被捕人相信分屬最少3個犯罪集團，案中角色為涉案公司18名董事及22名僱員、4名秘書服務公司職員，兩名銀行職員及6名強積金中介人，部分人有三合會背景。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科警司李慕賢表示，犯罪集團利用空殼公司，在網上招攬他人作公司僱員，並偽造文件虛報有實質業務，且營業額下跌，從而向多間銀行申請政府中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」。

詐騙集團為符合申請貸款資格，涉嫌向秘書服務公司購買空殼公司，或操控秘書公司宣傳，甚至盜用強積金計劃成員資料，代未有公司或強積金戶口的人申請「百分百擔保特惠貸款」，並協助成員或以盜取所得個人資料，重覆虛報不同空殼公司的員工及薪金支出。詐騙集團亦涉串通強積金中介人，為空殼公司員工登記為強積金計劃成員，作為公司員工數目及薪金證明。

詐騙集團其後利用偽造文件，涉嫌串通銀行職員向銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，集團騙得貸款後存入集團戶口，沒有用作公司營運資金。

案中聲稱為董事的人擁有兩至三間公司，聲稱為員工的人部分同時受僱於5間公司，部分人最高同時為11間公司的員工。詐騙集團合共提交41個申請騙取貸款。

警方搜查多個地點，包括38間涉案公司、被捕者住所及辦公地點，檢獲涉案員工及公司的紀錄、銀行文件，以及電腦、180萬元現金；亦追查34個有關銀行戶口，共有2100萬元。

此外，警方另發現最少30間可疑公司，部分準備申請貸款，而涉案金額達1.8億元。