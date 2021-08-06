涉誘騙酒店相聚召同黨行劫　警拘3男1女 (13:24)

油尖警區刑事調查隊第10隊督察林家樂表示，43歲男事主因工作關係長期租用尖沙嘴一間酒店房間居住，他早前透過應用程式認識一名中國籍女子，相約於上月28日在旺角見面，事主於翌日凌晨駕私家車接載該女子返回其酒店房間內相聚，其間女方訛稱出外買啤酒，趁機偷走房卡。

事主不虞有詐獨留房間內，惟半小時後有4名戴帽及口罩男子衝入房間聲稱打劫，當中3人持刀及持硬物向事主施襲，劫去1.5萬元現金等共值3.5萬元財物，又偷走其約值30萬元私家車，案發期間事主以被鋪保護自己僅受輕傷。

警方接報後，於旺角聯運街尋回該輛失車，鎖定4名疑犯的身分，以及眾人於旺角一個劏房及一間酒店的匿藏點。警方於本周二（3日）及周四（5日）先後拘捕3男1女（28至71歲），涉嫌搶劫及偷車，同時檢獲1.2萬元現金、5部手機及眾人犯案時的衣著。

警方稱4人不斷短租1至2日酒店房間匿藏，令警方調查難度增加。被捕的其中兩名男子報稱建築工人，將被落案起訴，案件將於明日在九龍城裁判法院提堂，其餘28歲被捕女子及71歲被捕男子均報稱無業，目前獲准保釋候查。

據了解，事主透過交友平台先認識71歲被捕男子，及後獲介紹認識被捕的28歲女子，案中仍有兩名疑犯在逃。