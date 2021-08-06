售貨員管雷射筆判囚6個月　官：被告有意圖射向他人眼睛　必然會射向警 (13:07)

被告為文員麥安怡（27歲）及售貨員黃欣龍（29歲）。旁聽者聞判刑後呼「手足撐住」，黃欣龍步入囚室前向旁聽者鞠躬。

裁判官鄭念慈稱，被告麥安怡的社會服務令報告正面，閒暇時會參與不同義工活動，且向感化官表示遠離不法的事。考慮被告沒有案底，重犯機率低，會判處較高的社會服務令時數。鄭官又引述辯方求情稱，被告黃欣龍需要照顧母親，其妻子情緒情況需作跟進，惟求情信無法顯示被告有任何悔意。

鄭官續稱，當日是8．31紀念日，多人聚集，人群有一定情緒，涉案雷射筆為3B級別，雖然沒有證據顯示黃欣龍有使用，但認為他有意圖攜帶雷射筆，更必然射向警方；控罪不是考慮被告有否使用雷射筆，其目的是促進安全社會環境，故裁黃欣龍監禁6個月，沒有任何減刑理由。