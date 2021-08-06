七旬漢倒斃屯門遊樂場身上多處刀傷　警拔槍拘30歲疑犯 (10:39)

屯門警區助理指揮官（刑事）林慶璋今早交代案情時表示，一名男途人於昨晚8時55分行經屯門海珠路遊樂場，發現事主於涼亭倒斃及身上有大量血漬，遂報警。警方及救護員趕至，於晚上9時證實事主當場身亡，身上有大量傷痕，集中於面、頸左前方及頸後方，傷口長度由數厘米至十數厘米不等，部分傷口深至見骨，死者左手臂及右手均有刀傷。

附近男廁現血鞋印

法醫到場檢查屍體後，相信事主面及頸的傷口由有重量、硬身利器造成，其手上傷勢則因防衛時造成。警方於案發現場附近的恆貴街男廁內發現地上有大量血迹及血鞋印，其中一個廁格有血濺痕迹，經調查後確認血鞋印與被捕男子的波鞋脗合，廁格內血濺痕迹則估計是有人曾以利器自殘所致。

疑犯遇截查逃走

警員於事主身上斜揹袋檢出銀包等財物，相信他不曾被劫，遂派員於附近搜查。晚上10時10分，一名可疑男子於案發現場100米外恆貴街遊樂場的球場雨中跑圈，警員截查時男子往海榮路逃走，男子身上背囊突出刀柄狀物。警員相信男子與案件有關及有可能使用武器，又試圖逃避追捕，警員遂拔槍戒備及發口頭警告，男子繼續逃走及把背囊丟於馬路中，及後於海榮路萬能閣對開被探員制服。

疑犯背囊藏染血利器

被捕男子頸前及手腕有多個傷口，被丟棄的背囊載有3把染血利器，包括一把50厘米長帶鋸齒摺刀、一把30厘米長軍刀連刀套，以及一把30厘米長斧頭，他被捕後被送往醫院治理及扣查。

事主疑犯不相識

警方稱，死者70歲姓張，於肉檔工作，居於屯門區但非案發現場附近，平日習慣乘搭巴士返回屯門，下車後途經現場。被捕男子30歲姓萬，報稱無業，居於屯門區，沒有精神病紀錄，與死者不相識。據了解，萬男被捕後不發一語，探員未能了解其精神狀況。屯門警區重案組2隊正了解疑兇行兇動機，包括了解其精神狀況及生活狀況等，以及二人曾否有衝突。