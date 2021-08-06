天氣｜天文台料明日初時有狂風雷暴　稍後雨勢減弱 (17:00)

下午4時，熱帶低氣壓盧碧集結在廈門之東北偏東約90公里，預料向東北緩慢移動，橫過福建沿岸地區。同時，熱帶風暴銀河集結在鹿兒島之東南偏南約530公里，預料向東北偏東移動，時速約22公里，橫過日本以南海域。

【12:45】中午12時41分，天文台錄得氣溫28.2度，相對濕度88%。一股西南氣流為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。本港地區今日下午及晚上天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。吹和緩至清勁西南風。

正午12時，熱帶低氣壓盧碧集結在廈門以東約30公里，預料向東北緩慢移動，橫過福建沿岸地區。同時，熱帶風暴銀河集結在鹿兒島之東南偏南約540公里，預料向東北偏東移動，時速約22公里，橫過日本以南海域。

【08:05】天文台上午8時錄得28.1度，相對濕度91%。一股西南氣流為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。今早本港多處地區錄得超過30毫米雨量，其中上水及新田一帶的雨量更超過100毫米。

在上午8時，熱帶低氣壓盧碧集結在廈門之西南偏西約30公里，預料向東北緩慢移動，橫過福建沿岸地區。 同時，熱帶風暴銀河集結在鹿兒島以南約480公里，預料向東北偏東移動，時速約22公里，橫過日本以南海域。

本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。海面有湧浪。展望明日間中有驟雨及狂風雷暴。