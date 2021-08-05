新冠肺炎｜東薈城、東涌纜車站等6地點納強制檢測【附名單】 (23:42)

任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於8月8日或之前接受強制檢測：

懷疑復陽本地確診個案曾到訪的地方

‧葵芳葵義路新葵芳花園好爵中心1樓老趙廚房（7月27日上午7時至9時）

屬再次檢測的指明地方

‧山頂道118號山頂廣場（不包括巴士總站）（7月17日中午12時至下午6時）

‧大嶼山東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城（只包括商場）（7月18日中午12時至下午6時）

‧大嶼山東涌纜車站（7月18日中午12時至下午6時）

任何人於指明日期曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於8月8日或之前接受強制檢測：

非本地確診個案曾到訪的地方

‧尖沙嘴彌敦道132號美麗華廣場A座21樓2107室泛亞零售管理（香港）有限公司（7月16日至28日）

‧大嶼山愉景灣尚堤映蘆（6座）（7月16日至8月5日）

其他較早到期的強制檢測公告

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