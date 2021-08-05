法官郭偉健「解禁」後審反修例案　防暴警遭刺案3男控暴動等罪9月再訊 (21:27)

防暴警去年7月1日在銅鑼灣嘗試制服一名男子時，被人以利器插傷。翌日凌晨，警方收到匿名電話舉報，在機場拘捕一名24歲男子，他及後被控一項有意圖而傷人罪及暴動罪。同日兩名涉案的17歲及19歲男生涉阻撓警員執勤，事後被控阻差辦公及暴動等罪。控方申請將兩宗案件合併處理，獲准押後至9月28日再訊。案件由法官郭偉健處理，早前司法機構稱郭官「可協助處理與社會事件有關的案件」，或是他「解禁」後首次處理反修例案件。
合併案件後，被告依次為黃鈞華（24歲）、羅玨琛（17歲）及周霈霖（19歲）。黃鈞華還押逾一年，沒有保釋申請；羅玨琛和周霈霖獲准以原有條件保釋。
控罪指稱，黃鈞華於去年7月1日，在高士威道120號皇仁書院外意圖使警員25116身體受嚴重傷害，非法及惡意傷害該警員。羅玨琛被控於同日同地抗拒正在正當執行職務的警員25116；周霈霖則被控於同日同地故意阻撓警員25116。3名被告另被控暴動罪。
代表羅玨琛的辯方大律師曾反對案件合併，認為案件合併處理，會對各被告不公，審訊時間亦會增加，惟控方指稱3人的行為有共同目的及關連，暴動亦為同一事件。郭官聽畢控辯雙方陳辭，稱按規則基於相同事實的案件會合併審訊，他終批准兩宗案件合併處理，稍後會以書面形式頒布合併理由。
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