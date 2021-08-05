防疫抗疫基金撥3.77億元支援旅遊業和跨境客運業 (17:05)

新一輪特殊額外現金津貼詳情︰

‧旅遊業界及從業員

（一）旅行代理商：

僱用10名或以下職員的旅行代理商：獲50,000元津貼

僱用11名或以上職員的旅行代理商：津貼金額與職員數目掛鈎，以每名旅行代理商職員5,000元津貼為計算基準

（二）旅遊從業員：

旅行代理商職員及自由作業持證導遊及領隊：每名獲一次過7500元津貼

（三）旅遊服務巴士司機：每名司機可獲一次過3350元津貼

所有上一輪旅遊業額外支援計劃獲批津貼者均可受惠於新一輪特殊額外現金津貼，毋須重新申請。旅遊事務署會以流動電話短訊通知發放津貼安排，預計可於9月上旬開始發放首筆津貼。合資格者如需更改收取津貼的銀行帳戶資料，需於8月20日或之前與旅遊事務署聯絡。新一輪計劃的詳情已上載至旅遊事務署網頁。

‧跨境客運業

（一）跨境巴士：每輛持牌跨境巴士（包括口岸穿梭巴士）的登記車主可獲一筆過30,000元非實報實銷補貼

（二）跨境出租汽車：每輛持牌跨境出租汽車的登記車主可獲一筆過30,000元非實報實銷補貼

（三）跨境渡輪：每艘合資格的跨境渡輪的營辦商可獲一筆過50萬元非實報實銷補貼

運輸署和海事處會發信通知各合資格的跨境巴士及跨境出租汽車登記車主，以及跨境渡輪營辦商有關補貼安排詳情，並預計可在收到及核實申請的一至兩個月內發放款項。