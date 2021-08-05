黃耀明區諾軒涉選舉舞弊獲撤控　自簽守行為18個月【短片】 (16:36)

屢公開支持香港民主運動的歌手黃耀明，於2018年為立法會港島區補選候選人區諾軒造勢大會站台唱歌，並在表演後下台前說「3月11號選區諾軒呀吓」。事隔3年，黃耀明及區諾軒被廉政公署落案起訴「在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為」，案件今（5日）在東區裁判法院提堂，控方今在庭上稱不提證供起訴黃耀明，考慮案情、其態度及背景後，決定改以簽保守行為處理，撤銷其控罪。主任裁判官羅德泉下令黃耀明自簽2000元守行為18個月，其間須行為良好、保持公眾安寧，以及不得干犯與選舉舞弊相關的罪行。
代表區諾軒（34歲）的律師申請同樣以簽保守行為處理，獲控方同意。羅官稱，兩人的情況相若，故下令區諾軒自簽2000元守行為18個月，其他條件與黃耀明一樣，並撤回其控罪。惟區諾軒因8．18流水式集會案被判囚，須繼續服刑。
黃耀明（59歲）多名好友亦有到庭支持，包括藝人葉德嫻、歌手何韻詩、填詞人周耀輝及學者何式凝等。
兩名被告為報稱學生的區諾軒和歌手黃耀明，同被控於2018年3月於香港在2018年立法會補選中作出舞弊行為，即為另一人提供娛樂以誘使對方在該選舉中投票給區諾軒，有關娛樂為「歌唱表演」。
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