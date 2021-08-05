黃耀明區諾軒涉選舉舞弊獲撤控　自簽守行為18個月【短片】 (16:36)

代表區諾軒（34歲）的律師申請同樣以簽保守行為處理，獲控方同意。羅官稱，兩人的情況相若，故下令區諾軒自簽2000元守行為18個月，其他條件與黃耀明一樣，並撤回其控罪。惟區諾軒因8．18流水式集會案被判囚，須繼續服刑。

黃耀明（59歲）多名好友亦有到庭支持，包括藝人葉德嫻、歌手何韻詩、填詞人周耀輝及學者何式凝等。

兩名被告為報稱學生的區諾軒和歌手黃耀明，同被控於2018年3月於香港在2018年立法會補選中作出舞弊行為，即為另一人提供娛樂以誘使對方在該選舉中投票給區諾軒，有關娛樂為「歌唱表演」。

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