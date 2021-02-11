3男生攜刀恐嚇撐國安法街站義工判勞教　官︰3個男人兇兩個女人就係正義？ (15:35)

3名被告為同為17歲的郭嘉駿、魯澤琛和呂良浩。法官陳廣池判刑前翻查3人的報告，稱他們還押期間屢次犯規，且只有輕微悔意，形容從未看過如此多違規紀錄，一度表示考慮監禁式刑罰。

陳官判刑時指出，3名17歲中學生在政治動盪、暴力橫行的2019年犯下嚴重罪行，形容對3名年輕罪犯、其家庭，以至整個社會而言情況可悲，又稱3人以為自己有言論自由，卻禁止其他人表達政見，以武力威嚇達到目的，最終要為此付上沉重代價。

陳官表示，幸好3名血氣方剛年輕人並無衝動行兇傷害女事主，否則一旦他們使用菜刀傷害及殺害女事主，或會被控誤殺或謀殺，陳官稱不同意辯方所說3人是一時衝動。陳官判刑後寄語3人不要誤入歧途，稱「同路人叫你撐住，諗諗撐乜嘢先，受傷係你，前途盡毁係你」，更反問「3個男人兇兩個女人就係正義？」

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