文員被炒斬同事認傷人等3罪　「令我冇咗份工，我就斬佢」　還押8月26日判刑 (16:15)

被告為曹景進（38歲） 被控於2020年8月31日，在香港九龍牛頭角啟成街3號機電工程署總部大樓7樓內意圖使蔡栢豐、潘敏身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害二人；另被控一項管有攻擊性武器罪，涉管有兩把剪刀。

案情指出，被告曹景進是機電工程署承辦商文員，蔡栢豐、潘敏則是他的同事。當日下午2時，蔡栢豐突然感到後腦被硬物襲擊，看到被告手持菜刀襲擊他。潘敏目擊案發經過，並聽到被告說「斬死你」，潘敏衝前欲阻止被告，其右臂亦被斬傷。蔡栢豐其後被送院治理，其左眼眉、右臉、左胸、手臂及手指等多處被斬傷。

被告在警誡下稱「因為個男人玩我，令我冇咗份工，我就斬佢。個女人係我斬緊嗰陣衝埋來，就斬埋佢。兩把鉸剪我收埋，如果有人搶刀，就用來自衛」。

被告在錄影會面期間透露，他自2014年起在機電工程署擔任合約文員，案發前得知將不獲續約，因而感到憤怒。被告在家中用報紙包裹菜刀，把刀帶返公司，計劃斬傷上司，惟上司當時不在場，因此襲擊蔡栢豐，又稱蔡栢豐有份導致他失業。