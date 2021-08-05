《大公報》記者涉拖鞋襲12歲女獲撤控　准簽保守行為 (12:10)

報稱在《大公報》任職記者的男子，涉於今年在寓所徒手打其12歲女兒的身體，又用拖鞋打其頭部，女兒大叫下引起對面鄰居注意而揭發事件，男子被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，控方今（5日）在東區裁判法院撤銷其控罪，改以簽保守行為處理。主任裁判官羅德泉下令被告自簽1000元守行為12個月，其間不得干犯任何涉及暴力的罪行。
被告張姓男子（45歲）報稱為《大公報》記者，原被控於2021年4月27日，在北角馬寶道某大廈單位內，對一名12歲的女童X負有管養、看管或照顧責任，而故意襲擊該女童X，其方式相當可能導致女童X受到不必要苦楚。
案情指出，被告與太太育有一名女兒，兩人於2014年離婚後，女兒的撫養權歸其母親。2020年9月，當時12歲的女兒因升讀中學，搬到被告在北角的單位，與被告及外傭同住。
案情續指出，2021年4月27日晚上11時許，女童沐浴後以毛巾遮蓋身體，被告叫女童收拾衣物，但女童未有理會，二人遂在睡房發生激烈糾纏，外傭一度介入調停，惟被告徒手打女童身體一分鐘，女童咬被告手指，被告再咬其左肩還擊，更以拖鞋打女童的頭部，對面鄰居在女童大聲呼救下得知事件，最終報警處理。女童事後頭部兩側及左手無名指有輕微觸痛，右上眼皮、上背及前臂等多處均有紅印、左肩有咬痕。
相關字詞﹕大公報 記者 對所看管兒童或少年人襲擊罪 編輯推介