《大公報》記者涉拖鞋襲12歲女獲撤控　准簽保守行為 (12:10)

被告張姓男子（45歲）報稱為《大公報》記者，原被控於2021年4月27日，在北角馬寶道某大廈單位內，對一名12歲的女童X負有管養、看管或照顧責任，而故意襲擊該女童X，其方式相當可能導致女童X受到不必要苦楚。

案情指出，被告與太太育有一名女兒，兩人於2014年離婚後，女兒的撫養權歸其母親。2020年9月，當時12歲的女兒因升讀中學，搬到被告在北角的單位，與被告及外傭同住。

案情續指出，2021年4月27日晚上11時許，女童沐浴後以毛巾遮蓋身體，被告叫女童收拾衣物，但女童未有理會，二人遂在睡房發生激烈糾纏，外傭一度介入調停，惟被告徒手打女童身體一分鐘，女童咬被告手指，被告再咬其左肩還擊，更以拖鞋打女童的頭部，對面鄰居在女童大聲呼救下得知事件，最終報警處理。女童事後頭部兩側及左手無名指有輕微觸痛，右上眼皮、上背及前臂等多處均有紅印、左肩有咬痕。