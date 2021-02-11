東京奧運｜肉痛劉慕裳曾參賽被打頭拳拳到肉　劉母盼愛女今發揮所長享受比賽 (08:58)

東京奧運新增空手道賽事，29歲空手道港將劉慕裳今晨（5日）在日本武道館出戰女子個人形項目比賽。劉慕裳的母親、姨母早已請假，昨晚（4日）入住酒店，今晨與劉慕裳的朋友及香港空手道總會人員在酒店的會議廳觀賽。劉母稱，空手道一向非奧運項目，今屆東京奧運女兒有幸踏上奧運這個運動員夢寐以求的舞台，已屬一大「Bonus」，希望劉慕裳能穩定發揮、享受比賽；不會刻意要求女兒奪獎牌，以免給她太大壓力。
劉母表示，劉慕裳3歲時學跳芭蕾舞，學了4年就無再學，9歲學彈鋼琴，學幾年亦停了，而劉慕裳小時候氣管不好，容易咳嗽及氣喘，「成日睇醫生，個醫生直情問：『我哋可唔可以有連續兩星期唔見？』」劉母稱，劉慕裳11歲時受其兄影響學習空手道，令劉慕裳學會堅持、凡事不是唾手可得，「本來只想她強身健體，結果係無心插柳」。
劉母憶述，劉慕裳某次出戰成人色帶組別大賽的「組手」項目，與對手對打時，被對手打頭，「我都無打過佢，見到拳拳到肉咁，真係好肉痛」，她觀賽時一度落淚；現時見劉慕裳出戰「形」項目，不用對決，她亦較為安心。
劉母表示，疫下仍能舉辦奧運，已非常感恩，「我哋喺電視機前睇，已經係一種支持，我哋唔會飛去日本，唔想佢擔心，只想佢無包袱，發揮所長」。