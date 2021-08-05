天氣｜天文台料今晚及明日有驟雨及狂風雷暴 (16:30)

行雷閃電｜天文台10安全須知 閃電雷暴位置有得查

琉球群島低壓區增強

與熱帶風暴盧碧相關的外圍雷雨帶正影響珠江口。下午4時，盧碧集結在廈門之西南約160公里，預料向北緩慢移動，橫過廣東東部及福建沿岸地區。 同時，位於琉球群島附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並命名為銀河。銀河集結在鹿兒島之西南偏南約610公里，預料向東北移動，時速約10公里，移向日本以南海域。

【12:55】雷暴警告生效。中午12時40分，天文台錄得氣溫28.2度，相對濕度84%。本港地區今日（5日）下午及今晚天氣預測，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大。吹和緩至清勁西至西南風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

熱帶風暴盧碧已在汕頭一帶登陸。在下午1時，盧碧集結在廈門之西南約190公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過廣東東部及福建內陸。與熱帶風暴盧碧相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸。此外，一個低壓區正為琉球群島附近帶來不穩定天氣。

【07:45】早上7時31分，天文台錄得氣溫27.2度，相對濕度91%，雷暴警告現正生效。

與熱帶風暴盧碧相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸。在上午5時，盧碧集結在汕頭之東南偏南約70公里，預料向北或東北偏北移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域，靠近廣東東部至福建沿岸一帶。

天文台預測今日（5日）大致多雲，間中有驟雨、雷暴及狂風，稍後局部地區雨勢較大。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁偏西風，稍後轉吹西南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望未來一兩日仍然間中有驟雨。周末期間天色逐漸好轉。

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