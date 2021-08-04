內地「回港易」8月5日起暫停　廣東省除外 (20:36)

內地多個省市爆發新型冠狀病毒疫情，澳門事隔一年重現確診個案，更有澳門確診個案的密切接觸者透過「回港易」來港。政府今晚（4日）宣布，因應內地最新疫情發展，自8月5日凌晨零時起，除廣東省外，從其他內地地區返港的香港居民，將暫時不能通過「回港易」計劃獲豁免檢疫。即使此前已通過「回港易」計劃登記返港的人，亦不會獲豁免檢疫。澳門「回港易」計劃今日已暫停。
政府指出，在抵港當天或之前14天曾逗留在廣東省以外其他內地地區的人，在抵港後家居強制檢疫14天，檢疫期間須在抵港第3、7、12、16、19天接受強制檢測。因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至7天的安排不適用。
政府發言人今日回覆本報表示，截至2021年8月2日，經「回港易」返港的香港居民超過23.2萬人，衛生署共發出194個與「回港易」返港市民相關的強制檢測令和31張定額罰款告票，至今未有經「回港易」返港相關的定罪個案。
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