內地「回港易」8月5日起暫停　廣東省除外 (20:36)

政府指出，在抵港當天或之前14天曾逗留在廣東省以外其他內地地區的人，在抵港後家居強制檢疫14天，檢疫期間須在抵港第3、7、12、16、19天接受強制檢測。因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至7天的安排不適用。

政府發言人今日回覆本報表示，截至2021年8月2日，經「回港易」返港的香港居民超過23.2萬人，衛生署共發出194個與「回港易」返港市民相關的強制檢測令和31張定額罰款告票，至今未有經「回港易」返港相關的定罪個案。

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