美食博覽8月12至16日會展舉行不設試食　貿發局料消費券帶動生意 (19:00)

美食博覽將於8月12日至16日期間在會展舉行，今年增設香港國際美酒展（特別展），因應新型冠狀病毒疫情，場內不准試食及飲食。同場另設香港國際茶展、家電家品博覽，以及美與健生活博覽；5個展覽共有880間參展商。香港貿發局副總裁周啟良表示，八成半參展商稱支援至少一款電子消費券的支付工具，預期能帶動市民消費意欲，料入場人數與以往約48萬人次相若。
鴻星食品將在展覽首日發售1元海味盛薈套裝，內含鮑魚及花膠等，限量30盒，並出售預先包裝海味等食品。首次參展的「樂婷媽媽」創辦人Jessica表示，會在現場煮雞煲，以特別設計抽風機抽出「香味」吸客，每日展期下午1時及3時出售1元雞煲即食包，每時段限量10個。她說，今次投資成本約8萬元，認為消費券增加港人消費意欲，有信心能回本。
周啟良說，因應政府防疫措施，入場人數收緊至場地容納人數上限的50%，已預留緩衝區讓市民排隊，呼籲市民在上午或晚上6時後較少人流時入場。現場不售實體門票，市民可即場以八達通付費入場，或預先在便利店購票。
另外，大會送出3萬個免費入場名額予完成接種新冠疫苗市民，市民需在8月12、13或16日中午12時前出示疫苗接種紀錄入場，名額有限，先到先得。