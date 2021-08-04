美食博覽8月12至16日會展舉行不設試食　貿發局料消費券帶動生意 (19:00)

鴻星食品將在展覽首日發售1元海味盛薈套裝，內含鮑魚及花膠等，限量30盒，並出售預先包裝海味等食品。首次參展的「樂婷媽媽」創辦人Jessica表示，會在現場煮雞煲，以特別設計抽風機抽出「香味」吸客，每日展期下午1時及3時出售1元雞煲即食包，每時段限量10個。她說，今次投資成本約8萬元，認為消費券增加港人消費意欲，有信心能回本。

周啟良說，因應政府防疫措施，入場人數收緊至場地容納人數上限的50%，已預留緩衝區讓市民排隊，呼籲市民在上午或晚上6時後較少人流時入場。現場不售實體門票，市民可即場以八達通付費入場，或預先在便利店購票。

另外，大會送出3萬個免費入場名額予完成接種新冠疫苗市民，市民需在8月12、13或16日中午12時前出示疫苗接種紀錄入場，名額有限，先到先得。