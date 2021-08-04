30歲男被控襲擊撕文宣者罪脫　官稱事主供辭有隱瞞不可靠 (18:00)

被告袁智鍵（30歲），原本被控一項襲擊致造成身體傷害，指稱他於2020年1月8日在港鐵烏溪沙站翠擁華庭外襲擊男子李忠陽。裁判官彭亮廷在審訊期間，已裁定被告襲擊致造成身體傷害罪表證不成立，交替的普通襲擊罪則表證成立。

根據早前審訊，事主提及當日撕走牆上文宣，與男子A起爭執，並曾扯下A的口罩，之後遭A用手上汽水杯擲向他的小腿、並被推倒在地上及箍頸等，其間有一名黑衣人將事主壓倒地上，直至防暴警員到場，事主與A被送院診斷。

裁判官彭亮廷今就普通襲擊罪裁決時指出，事主無提及自己曾咬A，直至辯方盤問才承認，認為事主供辭不可靠及有隱瞞；對於黑衣人如何制服他，事主又「含糊其詞」，加上事主在庭上無法辨認出被告，更一度錯認辯方大律師一名助手是男子A，故基於控方未能在毫無合理疑點下舉證，裁定被告罪名不成立。