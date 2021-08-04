抽脂誤殺案｜專家證人：手術欠醫療紀錄　無法知道事主有否注射麻醉液 (18:12)

庭上透露，被告關孝孜（現年38歲）替事主李嘉瑩（終年32歲）做背部抽脂手術時，沒有寫下醫療紀錄。控方專家證人、整形外科醫生陳汝威稱，即使是細微的手術，醫生都應該詳細記錄程序和用藥分量。他舉例稱，接受麻醉的病人一般會注射腫脹麻醉液（tumescent solution），用作減輕疼痛，但涉事手術欠缺醫療紀錄，他無法知道事主有否注射此藥。

陳汝威稱，抽脂手術的主要用途是改善身體輪廓，例如替乳癌病人抽脂，再將脂肪移植以重建乳房。如果有人想減肥，他建議從飲食入手，而不是做抽脂療程。對於涉事手術同意書欠缺醫生簽名，他強調在公立醫院，如果醫生沒有簽署同意書，「一定不准將病人推入手術室」。

審訊另一爭議，為被告完成手術後離開手術室。陳汝威認為，操刀手術的醫生有責任檢視病人的情况，直至病人蘇醒過來或狀態恢復穩定。聆訊明（5日）續。

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