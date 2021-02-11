新冠肺炎｜灣仔地盤工染疫料屬早前感染　居深水埗曾到葵芳灣仔等多處須強制檢測【附名單】 (17:28)

染疫地盤工詳情：

．43歲男子，居於深水埗大埔道136-154號東廬大樓，無外遊，亦無接觸曾外遊的人，無接種新冠疫苗，無病徵

．在灣仔皇后大道東的露天地盤及灣仔肇堅里近愛群道地盤工作，負責燒焊，衛生防護中心已建議地盤停工

．有定期檢測，最近一次於7月22日新冠病毒檢測呈陰性，8月2日再取樣本交予灣仔普通科門診診所驗出初步陽性，樣本交衛生防護中心公共衛生化驗服務處覆檢亦呈陽性，CT值35至38，因病毒量太低，無法化驗是否帶變種病毒

．患者入院後病毒檢測呈陰性，抗體陽性，顯示最少逾10日前受感染，張竹君表示，相信屬復陽個案，可能是過去香港確診個案較多時染疫而無被發現

．約20名密切接觸者，包括一名與其同住一間劏房的人

．患者同住家人無業，因有長期病患，故送往醫院檢疫，病毒檢測呈陰性

地盤工曾到訪的地點要強制檢測：

．葵芳廣場銀龍粉麵茶餐廳

．葵芳好爵中心商場1樓夢工房西日料理

．葵涌廣場小雨天

．葵芳閣2座地下龍寶酒家

．葵芳邨葵仁樓

．葵芳文娛遊戲機中心

．深水埗石硤尾街地舖聚上海

．深水埗汝州街和味餐室

．石硤尾邨42座地下大快活

．灣仔胡忠大廈大快活

．灣仔保和大廈翠苑甜品專家

．新都廣場2座41樓

．長洲靈灰安置所（8月1日）

醫院管理局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，明愛醫院一名社康護士8月2日曾上門為一名女病人提供外展護理服務，而該名女病人與上述初步確診地盤工同住。該名護士在提供服務時，有佩戴足夠保護裝備，完成工作後亦有清潔雙手，惟初步確診男子當時無戴口罩。醫管局已安排該護士進行病毒檢測及隔離檢疫，她沒有出現病徵。

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